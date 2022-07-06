新竹市長林智堅論文抄襲爭議延燒，中廣董事長趙少康今再批，林拿政府補助發表的報告，直接「偷竊」成自己學位論文，幾乎全本一樣，若還有一點廉恥心，自己退選算了，選下去很難看，不承認還要告爆料者，這行為很壞。

趙少康表示，一流大學研究所學位論文與別人重複率不能超過10％，二流不能超過20％，三流不能超過30％，全世界沒聽過哪個大學允許超過30％，但林智堅70％至80％都一樣，台灣念過研究所人這麼多，是非在哪很清楚，抵賴、狡辯沒有用。

趙少康批評，本來當縣市長有沒有碩博士沒有這麼重要，看行政能力，但林智堅都已經當上新竹市長，還搞個學位要鍍金，結果還不好好念，抄過來抄過去，把人家政府補助報告當論文。

對中華大學教授聲稱，因林智堅有參與竹科研究討論，碩士論文與竹科研究報告雷同不算抄襲。趙少康反問，這什麼話？參加討論就可把整本論文都完全照搬過來？一般人參加研討會發言後，就可把發表者論文拿來說是自己的？亂扯一通。

對於國安局長陳明通在綠營桃李滿天下，趙少康說，身為台大校友，他覺得有點丟臉，學術不能服務政治；也質疑陳為幫林智堅護航，說是先畢業抄後畢業的，但通常論文最後才寫，哪有論文先寫才修課？

趙少康質疑，假定林智堅的學長余正煌姓抄林，兩本論文都很像，指導教授怎麼讓兩本都通過，台大國發所學位怎麼給的？台大校長管中閔不能沉默，要成立調查委員會查察，調查陳明通指導的百餘個學位，有沒有學生是綠營後進就放水。