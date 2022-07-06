日勝生加賀屋中秋禮盒。（日勝生加賀屋提供）

日本文化承襲中國賞月習俗，在農曆8月15日舉辦「十五夜之宴」，除了感念大自然賜予五穀豐收的恩惠，同時好好與家人團聚。頂級飯店日勝生加賀屋推出「月見繽紛」中秋禮盒，禮盒融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，即日起開放預購，禮盒內包含月餅4入、香濃蜜蛋糕4入、琉璃琥珀糖1入，每盒售價1380元，8月10日預購完成享早鳥88折優惠。

日勝生加賀屋即日起開放2022年中秋月餅禮盒預購，禮盒融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，外盒以日式華麗優雅、厚實的和傘概念設計，盒面像一幅栩栩如生的畫，有金黃夕陽、皎潔白月、無憂嬉戲的玉兔。夏秋交替之際，正是大地最美麗的時節，運用經典日本金澤加賀友禪色彩，呈現大地繽紛多彩的氛圍，讓收禮的人都能感受獨特匠心。

中秋佳節闔家團圓，嚴選月見繽紛禮盒包含月餅4入、香濃蜜蛋糕4入、琉璃琥珀糖1入。不同於中國傳統月餅皮用小麥粉製作，而是使用源自日本的「桃山餅皮」，桃山月餅起源自日本桃山，屬於日本和菓子的一種，以白豆沙和蛋黃調配而成，開創出「餡包餡」作法。帶有和菓子細膩的口感，少油、低熱量也更加健康。

月餅包含4種口味，「紅豆玄米」綠茶幽香與玄米香交織，並和綿密紅豆餡完美平衡，甜中帶著清爽感；「黑芝翡翠」芝麻與煎茶一濃烈一淡雅，同時保有濃郁黑芝麻香及茶葉自然香氣，多層次在口中蔓延。「金栗焙茶」焙煎過後焙茶香氣與栗子融合，豐盈香醇的回甘搭配栗子淡淡甜味；「濃醇芝麻」黑芝麻綿密滑順，一口咬下芝麻香氣溢出，美味也能健康養生，一家人分享的時刻，每人都能從中找到喜歡的口味。

今年中秋禮盒內容豐富多樣，「香濃蜜蛋糕」以純天然龍眼蜜製成，包含起士、可可兩種口味，帕瑪森起士帶有獨特鹹甜風味，可可散發迷人巧克力香氣，每口都鬆軟濕潤、香濃甜蜜。「琉璃琥珀糖」晶瑩剔透，爽脆外殼包裹軟嫩寒天，糖衣下滿溢甜蜜幸福，是日式和菓子最經典的味道，將美好心意傳遞給最親愛的人。訂購方式請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽預約專線(02)2891-1238。