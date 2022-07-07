銅箔基板廠聯茂(6213)因大陸全面復工，6月合併營收回升至25.31億元，月增3.28%，亞系外資最新報告擔憂消費需求疲軟等因素，決定調降聯茂今年及明年每股盈餘預估，評等亦由原先的「劣於大盤表現」降至「賣出」。

大陸全面復工，聯茂6月合併營收回升至25.31億元，月增3.28%，但年減9.55%，受到大陸華東地區於4月及5月封城停工影響，第2季合併營收為76.48億元，季減7.53%，累計前6月合併營收為159.17億元，年增2.35%。

雖然大環境變數不少，聯茂持續看好長期網路通訊等高速傳輸/運算帶動市場對高速高頻材料之需求，江西廠今年將如期進行第三期擴廠，規劃整體第三期規模為120萬張月產能，預期於第二季開出30萬張，隨後逐步增加產能，並於2023年第一季全數擴建完成。

亞系外資最新報告表示，由於中/低端覆銅板的產能利用率和定價壓力較低，聯茂第2季營收未達目標，且單季毛利率恐將下滑至15%，甚至低於第1季。

亞系外資指出，由於折舊負擔加重和需求疲軟，決定調降聯茂2022年及2023年毛利率預估，由原先預估的16%及18.2%下修至15.4%及17.3%，同時調降今明年每股盈餘預估，降幅11%及21%，評等亦由原先的「劣於大盤表現」降至「賣出」，目標價由85元下修至63元。