因應核二廠及協和電廠除役，北部供電可能短缺，台電擬在原本協和電廠設置燃氣機組，並新設立第四天然氣接收站，雖然有民眾要求應重送環評、影響基隆港等，歷經超過4小時的馬拉松式審議後，環評大會專案小組要求台電應拿出數據說服開發必要性後補正再審。

「協和發電廠更新改建計畫」開發單位表示，核二將在2023年及協和電廠除役後，協和電廠2024年除役，北東電網只剩和平電廠的130萬瓩，因此協和更新改建計畫有必要性及急迫性，除了興建2部燃氣機組外，環評小組第三次結論要求縮減開發面積及影響，因此提出3.0的東移方案擬填海造陸14.5公頃，而在中LNG接收站完成前，暫以浮動式天然氣接收站（FSRU）供氣。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，東移平台的位置與原本的規劃的內容大不相同，應要重新分析，並補充近期發現的海底火山等，且也涉及違反海岸管理法的「自然海岸零損失」原則，呼籲能改成生質能、地熱、太陽能，而不是用增氣展綠的方式。

基隆護海公投領銜人、基隆市議員王醒之說，基隆人已經承受90年火力發電廠的空汙，呼籲協和發電廠應轉型成低汙染的發電廠，而3.0方案除了還是在水產動植物保育區，甚至還會影響基隆港營運，呼籲應提出解決問題的解方。

「雞籠霧雨」成員王奕蘋批評，經濟部就像恐怖婚友社一樣硬要把協和「嫁」給基隆，過去台電甚至一再強調填海造陸18公頃是最好方案，那此次東移又是如何評估的呢？此次甚至稱興建接收站可以提升景觀、保護生態，經濟部、台電的良心不會痛嗎？

基隆市船務代理公會代表則說，東移方案會使國際航商把基隆港視為不安全港口，甚至會使基隆港萎縮，除了重視環境生態問題外也要重視基隆港的未來；基隆市船務代理公會前理事長曹育民也說，基隆港攸關國家社會及經貿發展，東移方案可能會關掉基隆港。

立法委員、基隆市長參選人蔡適應並未對填海造陸一事有具體表態僅說，支持協和電廠轉型成天然氣發電廠，會支持也會尊重專案小組的建議。

環評委員朱信說，此次變更雖然降低填海造陸面積，但並未具體說明對整體海洋生態影響會更有利或更不利？目前協和電廠還有很多閒置空地，是否有必要填海造陸設置接收站？環評委員張學文說，如珊瑚礁的生態復育應有具體期程、數量等等。

「台電應有專業不應被選舉口號帶著走」，環評委員余國賓更認為，此次的開發範圍已經變更，應重送環評。

專案小組要求，開發單位具體呈現三個填海造地方案對環境衝擊，強化填海造地（東移方案）區域、外海堤防區海洋生物等生態保育計畫等建議後補正再審。