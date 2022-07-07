夏季為職業災害好發期，勞動部職安署採取「勤查嚴罰」勞檢策略，今天再次召集全國各勞動檢查機構，對營造工地及局限空間作業等高風險行業及作業，啟動全國同步勞檢，並對違規事業單位祭出重罰，初步統計本次同步勞檢共檢查32工地、違反194項、停工27處、罰鍰新臺幣約450萬元。

職安署說明，由於桃園地區於7月2日、4日及6日連續發生建築新建工程、廠房新建及修繕工程等重大職災事故，本次執行全國同步勞檢時，職安署署長鄒子廉至桃園地區聯合稽查及職災調查，鄒署長並指示勞檢機構就現場明顯缺失者，予以停工處分及嚴罰究責，後續也要嚴審職災復工申請，力阻職災重複發生。

此外，對於5月28日新北市板橋區某廢棄人行道從事積水抽除作業及6月24日高雄市鼓山區某處汙水管線修繕作業，發生局限空間作業中毒重大職災事故，本次全國同步勞檢，也將台電、中華電信等人孔作業及汙水下水道作業等，納入強力檢查對象，督促業者落實局限空間作業安全管理。

鄒子廉表示，職安署及各勞動檢查機構將持續擴大辦理高風險行業及作業的全國同步勞檢，提醒事業單位不可輕忽任何不安全的作業，務必遵守職安法令，並落實安全作業程序，一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞動檢查機構除依法查處嚴罰之外，並追究負責人及相關人員責任。