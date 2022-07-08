《華盛頓郵報》報導，消息人士透露特斯拉執行長馬斯克以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter）的交易「岌岌可危」，受此打擊，周四推特盤後股價跌逾4%。

在稍早前的一段交易時段，推特股價收漲1.52%。

消息人士表示，由於推特無法核實其平台上的假帳號數目，目前馬斯克團隊已經停止部分融資方案的協商，這意味著這項收購案恐將轉向。

馬斯克此前已一再放話這筆交易可能告吹，並曾表示要先克服三大障礙，他才會推進並完成推特收購案，這三大問題分別是假帳號核實、債務融資是否順利，以及推特股東會是否通過。

自稱是「言論自由絕對主義者」的馬斯克曾表示，他的首要任務之一就是掃除推特平台上的「垃圾訊息機器人」（spam bots），他認為推特提出垃圾帳號和假帳號占總用戶數不到5%的數據不實，就他自己估算應該至少達到20%。

推特周四宣布目前每天都刪除超過100萬個假帳號，並重申假帳號的數量真的不多，似乎有意說服馬斯克繼續進行這項收購案。

此外，推特並宣布裁減人才招聘部門約3成人力，以因應日益加逾的營運壓力和馬斯克的收購案。上個月在首次向推特全體員工發表的談話中，馬斯克透露了他認為應該裁員的看法，他表示：「員工人數和費用都需要合理化，而現在成本已經超過收入」。

馬斯克拒絕對交易陷入危機的消息發表評論。推特則表示將繼續提供馬斯克所需的資料。