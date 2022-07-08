員林警分局協助波利維亞留學生，追回上當匯出款項。（員林分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林警分局協助波利維亞留學生，追回上當匯出款項。（員林分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林警分局巡官梁嘉栩（中）、偵查佐石盛昌（右），協助波利維亞留學生，追回上當匯出款項。（員林分局提供／吳敏菁彰化傳真）

就讀南彰化某大學22歲波利維亞留學生，誤信IG投資網站獲利翻倍，要投資500美金，依指示匯款新臺幣1萬5000元到指定帳戶，查看投資台金額顯示存入美金1000元，竟一下子翻倍，不喜反驚，要把儲值美金500元提領出來，對方卻要求得花3500元美金升級軟體，緊急到員林分局諮詢，警方協助挽回了一場悲劇。

員林警分局調查，22歲外籍留學生不認識的IG網友日前主動私訊，說要介紹他1個穩賺不賠的投資機會，要他先進去詐騙集團架設的投資網頁察看，在好奇心驅使下，旋即登入假投資網站。並依要求以ATM匯款至歹徒指定之帳戶。留學生錢才存入，就發現顯示平台「報假帳」，機警報案。

員警受理後，聯絡帳戶申登人到員林分局說明，該帳戶申登人因恐涉刑責，7月6日15時前主動將該名外籍留學生7月2日所匯出的款項新臺幣1萬5000元，退回其指定的帳戶。

留學生直呼台灣波麗士大人太厲害了，自己一時犯傻，以為生活費這下都要打水漂、有去無回了，在臺灣的金融存摺裏只剩下新臺幣525元，若不是警察協助，還得等家人寄錢，恐怕得先餓肚子。

員林分局長楊志傑指出，從2022年1月迄今，結合轄區各金融機構總共成功攔阻詐騙89件、攔阻詐騙財損金額新臺幣4835萬餘元，近期LINE、臉書、IG等「假投資」詐騙案層出不窮，呼籲不要輕易相信以免被騙、血本無歸。