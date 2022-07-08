國民黨高雄市長參選人柯志恩入籍高雄首日就遇到無預警停電事故，柯志恩一句「停電是高雄日常」引發藍綠互槓，台灣基進黨高市議員參選人張博洋批評，柯志恩除了抱怨外，看不到她想如何解決停電問題，只會用情緒式發言，又提不出解決方案，根本就是柯志恩的「空話日常」。

高雄6日停電後，柯志恩一句「停電是高雄日常」引發藍綠隔空交戰，藍營批評高雄市長陳其邁上任後頻頻停電，綠營則拿出今年停電件數下降的數據回擊，而柯志恩再嗆綠營拿出的數據高雄平均每天停電3.14次，也證實是「停電是高雄日常」。

張博洋表示，柯志恩近日猛打停電議題，但除了抱怨外，實在看不到柯志恩想如何解決停電問題，翻了柯志恩過去與能源相關的論述與貼文，發現柯志恩曾提倡錯誤的能源政策「以核養綠」，可見柯志恩對於用電問題只是在「嘴砲」，因為她根本沒有「解決方案」。

張博洋認為，停電確實造成人民不便，身為執政黨的民進黨政府也需接受人民的檢視，但柯志恩宣稱停電是「高雄日常」，手法和前高雄市長韓國瑜的「又老又窮」如出一徹」。呼籲柯志恩不要只會用情緒式發言，來情緒勒索高雄人，這對整體的用電改善根本毫無幫助。

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