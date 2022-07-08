歌壇天王周杰倫暌違6年之久，將於7月15日推出第15張全新作品《最偉大的作品》，日前釋出新歌MV引起廣大迴響，據悉預售量已經突破百萬張，金額超過人民幣3000萬元（約台幣1.5億元）。

周杰倫暌違6年推出全新作品《最偉大的作品》，官方MV釋出一天就累積逾568萬人次觀看，更登上YouTube流行音樂排行榜冠軍，足以見得粉絲對他音樂作品的期待，這次專輯收錄12首曲目，包含一首鋼琴演奏Intro及6首新歌，還有之前僅數位發行，但早頗受好評的5首單曲《Mojito》、《等你下課》、《不愛我就拉倒》以及電影《天火》主題曲《我是如此相信》，當然也包含最受粉絲關注，也就是與五月天主唱阿信合作的《說好不哭》，也會收錄於其中。

周杰倫首波主打歌《最偉大的作品》MV一推出，在微博就擁有18個熱搜，更被陸媒評價「首播即刷屏」，直言看到巔峰時期的周杰倫，MV中更請來大陸知名鋼琴家郎朗「鬥琴」，讓粉絲直呼「太驚喜」，此環節也被網友認為在致敬當年主演的電影《不能說的秘密》，眼見新作品獲得熱烈迴響，周杰倫也曬出把新歌拿給袋鼠聽的影片，展現私下幽默搞笑的一面。

周杰倫新專輯《最偉大的作品》今(8日)0時開放預購，根據大陸平台統計預購銷量已達上百萬張，累計總金額超過人民幣3000萬元（約台幣1.5億元），可見天王在歌壇的魅力依舊沒有退燒。