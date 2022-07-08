淡水警分局為因應年底九合一選舉期間安全維護工作，讓同仁能面對瞬息萬變的選戰勤務，昨(7)日於分局4樓禮堂辦理「選舉活動警衛勤務安全維護」講習，藉以提升員警專業知能及應勤技巧，並強化自身防護能力，圓滿達成選舉治安維護之任務。

今年11月26日將舉辦直轄市長、市議員及里長九合一地方公職人員選舉，當前治安重點工作，選舉期間各參(候)選人勢必舉辦各種競選及造勢活動，淡水警分局特於7日下午為同仁辦理「選舉活動警衛勤務安全維護」任務講習。

課程包含「選舉期間特種勤務執勤安全重點」與「交通指揮手勢及控燈箱操作」等實際執勤需要的技能，期許同仁不僅能順利圓滿達成各項選舉維安任務，也能維護自身執勤的安全。

分局長黃南山表示，選舉期間除全力查察賄選、防制暴力外，也將秉持行政中立、依法行政的嚴正態度，遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入選舉之不法行為，對於任何違反選罷法或觸法情事，絕對依法嚴辦，絕不寬貸，以達到「淨化選風，公平選舉」的目標。