日本前首相安倍晉三今早遭遇槍擊不幸身亡，享年67歲，國際奧會主席巴赫得知後表示，「日本失去了一位偉大的政治家，國際奧委會失去了一位英勇的支持者和奧林匹克運動的摯友。我謹代表國際奧委會，向他的家人、朋友和日本人民表示最誠摯的哀悼。」

安倍晉三不僅幫助日本成功舉辦東京奧運，而且還曾擔任日本射箭協會主席，國際奧會(IOC)主席巴赫更是在2020年11月訪問日本的時候頒發金色勳章給安倍晉三，表彰他對於奧林匹克的貢獻。

巴赫說，「安倍晉三是一個有遠見的人，充滿決心和無限的能量來實現他的願景。我最欣賞他的是，他是一個言出必行的人。」

巴赫表示，「由於他的遠見、決心和可靠性，我們才會做出延遲 2020 年東京奧運會的史無前例決定。沒有安倍晉三首相，東京奧運就可能無法舉辦，全世界運動員的奧運夢想也不會實現。」

巴赫感慨說著，他還想和我們一起參加 2024 年巴黎奧運會，以展示他對奧林匹克運動的承諾以及隨著時間的推移而發展起來的信任夥伴關係和友誼。」

巴赫表示，「整個奧林匹克運動和我都欠他所有的尊重和感激。這就是為什麼我們將永遠懷有安倍晉三的光榮。」

國際奧會為了感謝安倍晉三的貢獻，奧林匹克旗幟將在洛桑奧林匹克之家連續降半旗三天。