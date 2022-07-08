（取自徐巧芯臉書）

林智堅論文涉抄襲案，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書表示，台大教務處今（8）日正式回覆，已經通過了要件審查，確定受理該案。

徐巧芯強調，這也證明這起事件並不是抹黑、潑髒水，是有其必要的合理質疑。否則台灣大學才不可能受理，幫著小智護航硬拗的可以趕快下車，還來得及。

徐巧芯今是在6日正式向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲，並曝光「檢舉信件」，認為台大有責任站出來公開說明，維護社會對台大的期待以及自身的學術權威地位，否則這件事對於台大的校友而言根本是一種羞辱，尤其正在辛苦寫論文的碩士生。