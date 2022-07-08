民進黨桃園市長參選人林智堅爆出論文抄襲風波，其指導教授陳明通第一時間跳出來護航，仍無法止血。台大6日聲明接受檢舉，更祭出新規，要求論文經過系統比對才能通過，遭譏為「林智堅條款」。對此清大榮譽教授李家同大嘆，這項規定不僅不見得能杜絕抄襲，反而對教授們造成莫大侮辱，重創校譽。

李家同在臉書PO文「如果教授認真，根本不會有論文風波」，他指出，大學校譽珍貴，得來不易，一定失去要恢復就相當困難。

台大新規要求，碩博士論文必須要有電子版，且經過軟體比對是否有抄襲嫌疑。李家同對此表示，這種作法不僅不見得能真正杜絕抄襲，且對教授是莫大侮辱。他說，台大99%教授相當認真指導畢業論文，對教授不信任是很嚴重的事情，也損害了大學校譽。

李家同說，如果每一位教授在研究和教學方面都很認真，這場論文風波根本不可能發生，呼籲各所大學應好好注意，是否有教授做研究時不認真，導致學生畢業論文有問題。

李家同呼籲，現在大學只注意論文有無抄襲，但實際上該在乎的是，畢業論文中有無浮濫，且所有的畢業論文都不該保密，全數公開。

文末李家同語重心長說，教育是良心事業，不能靠制度來維護教育的品質。一旦有教授在研究和教學方面非常馬虎，受害的不僅僅是學生，也是整個大學。