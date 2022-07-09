殺害日本前首相安倍晉三的41歲槍手山上徹也已遭警方逮捕，他供稱犯案前就鎖定行蹤，表明前一天(7)安倍在岡山縣的助選活動自己也有參與，只是為何會知道昨一行人改變計畫至奈良，仍未明朗。此外，嫌犯供詞還提到原本打算殺的人是特定團體的高層幹部。

綜合《NHK》、《日經新聞》、《東京新聞》等日媒報導，按照自民黨官員描述安倍這幾天的造勢行程，7日晚間7點抵達岡山市市民大廳為候選人小野田紀美站台，並發表10分鐘演說，結束隨即趕往下一個行程。

一名當時也在場的岡山縣自民黨官員表示，「完全不敢相信會發生這種事，我前一天還跟安倍先生打招呼，他看起來精神很好…」

縣議會副議長太田正孝感到遺憾，「謝謝您昨天的演講，絕不能原諒這種野蠻行徑，但它發生了…」

事實上，8日、也就是槍擊當天，安倍原訂造訪長野縣助選，前一晚突然改變計畫至奈良，對此警方指出，可能某部分原因為太臨時導致維安上的疏漏。嫌犯接受審問時語出驚人，表示「我有去岡山看安倍，應該說其他演講我也有去，原本打算做炸藥」。透露事發前一晚從網路上得知要去奈良造勢，至於是網路哪裡目前沒有線索。

另一方面，《NHK》稍早獲得嫌犯最新供詞指出，疑似有殺錯人的意味，山上徹也稱「我原本想殺一個特定宗教團體的高層幹部，但我沒有成功，所以開槍殺了前首相，我做到了。」據悉他的母親因沉迷該宗教組織不惜一切貢獻錢財，搞得傾家蕩產，家庭生活一團糟。警方正在全力調查宗教團體細節，釐清嫌犯究竟為何埋下怨恨的種子。