柯瑞(Stephen Curry)今年率領勇士拿下總冠軍，並奪得個人生涯首座FMVP獎盃，而柯瑞能在多遠距離投出三分早不讓人稀奇，昨天他前往高爾夫球場示範他在97碼外也能夠進球。愛打高爾夫球的柯瑞受邀參加「美國世紀錦標賽」，於首回合就上演97碼外一桿進洞，真的是到哪都能射！
柯瑞除最愛的籃球平常也愛往高爾夫球場跑，外界對此也都知情，美國世紀錦標賽就邀他參賽，其中還包含各領域運動、演藝明星，共有87人共襄盛舉，連「惡漢」巴克利(Charles Barkley)也在內。而柯瑞昨天於比賽中展現實力，在首回合97碼外「開火」，球落地後倒轉直闖洞口，柯瑞興奮到振臂歡呼。
此外這次賽事還出現有趣一幕，有球迷拿柯瑞球衣找他簽名，最後用30下伏地挺身換到，這個次數是由柯瑞提出，他直說：「就用我的背號(30)吧」，球迷後來輕鬆做完開心與偶像簽名合照。而柯瑞之所以選擇30號，是因爸爸戴爾(Dell Curry)16年生涯都穿上此背號，柯瑞想追隨這個偉大目標，甚至從大學時就開始。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。