柯瑞(Stephen Curry)今年率領勇士拿下總冠軍，並奪得個人生涯首座FMVP獎盃，而柯瑞能在多遠距離投出三分早不讓人稀奇，昨天他前往高爾夫球場示範他在97碼外也能夠進球。愛打高爾夫球的柯瑞受邀參加「美國世紀錦標賽」，於首回合就上演97碼外一桿進洞，真的是到哪都能射！

WHAT CAN'T STEPHEN CURRY DO? 🤯



97 yard eagle shot from the 4-time NBA champpic.twitter.com/nfzDw12tBU — Pickswise (@Pickswise) July 8, 2022

柯瑞除最愛的籃球平常也愛往高爾夫球場跑，外界對此也都知情，美國世紀錦標賽就邀他參賽，其中還包含各領域運動、演藝明星，共有87人共襄盛舉，連「惡漢」巴克利(Charles Barkley)也在內。而柯瑞昨天於比賽中展現實力，在首回合97碼外「開火」，球落地後倒轉直闖洞口，柯瑞興奮到振臂歡呼。

Young fella asked how many push ups for the ✒️😂 #30 @ACChampionship pic.twitter.com/nQfh0kkvDw — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 7, 2022

此外這次賽事還出現有趣一幕，有球迷拿柯瑞球衣找他簽名，最後用30下伏地挺身換到，這個次數是由柯瑞提出，他直說：「就用我的背號(30)吧」，球迷後來輕鬆做完開心與偶像簽名合照。而柯瑞之所以選擇30號，是因爸爸戴爾(Dell Curry)16年生涯都穿上此背號，柯瑞想追隨這個偉大目標，甚至從大學時就開始。