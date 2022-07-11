減輕弱勢家庭喪葬費用！宜蘭縣長林姿妙今(11日)在臉書談到，聯合奠祭除了減輕一般民眾負擔，更可以協助弱勢貧困縣民，也將會持續加以推廣。

林姿妙在臉書表示，未來每月會舉辦1到2個場次聯合公奠，想要參加必須在公奠日五天前，由家屬備妥相關死亡證明、親屬關係證明等文件，到殯葬所服務中心現場辦理，須註明參加聯合公奠日期、家屬姓名、聯絡電話或代辦業者聯絡電話等資料，受理人數以6人為限。

關於費用部分，林姿妙表示，聯合公奠弱勢低收入戶由縣府全額補助，一般民眾亦可提出申請，但須自行負擔。