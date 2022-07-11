小魏魏嘉瑩與溫妮一起推出了限定EP《魏妮寫詩》，兩人翻唱吳克群的經典歌曲〈為你寫詩〉之外，也一起創作了新歌〈傻呼呼〉，對於這次的限定合作，兩人均表示：「非常開心。」兩人在〈為你寫詩〉MV中的撩撥畫面和浪漫鏡頭實在太多了，導演大傻將小魏和溫妮的特質結合青春校園的劇情，有笑有淚也有執著，連五月天阿信都忍不住留言：「小魏很會撩妹／溫妮很會爬牆。」也釣出原唱吳克群大讚：「女生唱原來真的那麼甜，是純愛的感覺。」
小魏和溫妮在MV中演出西洋劍社員，無時無刻不想到練劍，靈感來自韓國今年上半年收視率冠軍的「2521」。而小魏和溫妮只有在拍攝當天的早上，跟著擊劍社教練和同學特訓一小時，兩人不約而同表示：「不要看這西洋劍好像很輕，拿久了還是很有負擔的；帥的背後代價蠻大的，需要很多基本練習。」溫妮也表示：「這支MV有我很多的第一次，第一次淋人工雨也很新鮮，大家一定要看。」
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