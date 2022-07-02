網路論壇Reddit近日瘋傳一張照片，只見戶外有一尊人型雕像，豈料它的鼠蹊部竟被黃蜂築巢，乍看之下宛如男性生殖器，因此引發討論，而這一尊雕像位於捷克，而且就在學校附近，當地人發現後趕緊報警，消防人員也已將蜂巢摘除。
國外網友@Muff1995近日在Reddit表示，捷克城鎮霍日采（Hořice）一尊諷刺詩人「卡雷爾．波羅弗斯基」（Karel Havlíček Borovský）的雕像，近日竟被大自然開了玩笑，它的鼠蹊部被黃蜂築巢，又剛好是長條形，因此看起來非常像男性生殖器。
從照片可見，波羅弗斯基表情嚴肅，一手拿著紳士帽，另一手則擺在胸前，向是在向他人致敬，但褲檔的位置卻多了一個蜂巢，若沒注意看，會誤以為是雕塑者刻意設計，黃蜂築巢位置與雕像莊嚴模樣形成對比，不過這尊雕像設立於學校附近，因此警消人員獲報後，便趕緊前往摘除。
不少網友笑著表示「這些黃蜂很幽默欸」、「牠們無疑地為波羅弗斯基先生增添陽剛之氣」、「想像一下，如果你當時正在欣賞雕像，突然發現它多了命根子，而且裡面還飛出黃蜂，肯定會把人給嚇壞」、「黃蜂真得很會選位子」、「可能這個位置是保護巢穴免受外敵侵害的最佳場所吧」。
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