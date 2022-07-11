民進黨選對會昨（10）日拍板徵召衛福部長陳時中選台北市長、無任所大使林佳龍選新北市。林佳龍表示，他從跨域治理、數位治理的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，希望能夠帶動首都生活圏的整體升級，「我的價值理想，執著甚至頑固，戰場在哪，我就在哪！」

林佳龍昨日在臉書表示，這段時間他多次公開表態不選新北，如今接受選對會徵召，有人熱切支持、也有人困惑不解，但他說「佳龍的從政歷史，都在尋找為台灣人民做事的機會跟場域，我的價值理想，從學生時代，一路走來始終堅定而執著」。

林佳龍指出，2005年他首次從台北前往台中參選，隨後一直留在台中耕耘，有機會成為台中的立委、市長，從學者、政務官蛻變為政治工作者；2019年回到中央行政團隊至交通部服務，在他任內發生令人心碎的太魯閣號列車事故，「這是我從政生涯裡最難承受的傷痛。今後，不管是回頭望還是往前看，這個痛永遠不會消失，而是將成為我持續實踐參政與推動改革的決心」。

林佳龍提到，他先前之所以積極爭取參選台北市長，是因為他擔任台中市長時曾積極促進縣市合併升格及升級，因此從「跨域治理」與「數位治理」的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，希望能夠帶動首都生活圏的整體升級及近千萬人民的更大福祉。

林佳龍表示，很感謝民進黨主席蔡英文及黨內同志支持他所提出的「北台灣首都圈願景」，也認同雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步。

林佳龍說，新北市的人口最多，行政區域範圍也更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗加速發動北台灣的發展引擎，「我的一生都在磨劍，我的價值理想，執著甚至頑固，戰場在哪，我就在哪！」