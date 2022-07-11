每個人的戀愛類型都不盡相同，有些人的心房難以攻破，要經過長時間的相處才願意接受對方；有些人卻時常出現心動的感覺，只要有人對自己好，就想把一切都給對方。《搜狐網》命理專欄分享，雙子座、射手座和雙魚座的人最容易陷入愛河，三不五時就有心動的感覺。

1、雙子座

雙子座喜歡追求新鮮感，很容易被引起他們探索慾望的人事物吸引，若是有人一直對他們很好、釋出善意，他們就會產生心動的感覺，然而雙子座也是很靈活善變的類型，如果遇到其他新朋友，有更新鮮的特徵，他們就會立刻轉移注意力，對原本的心動對象失去興趣。

2、射手座

射手座個性直接了當、大大咧咧，所以總是有一群人被他們的個性和魅力吸引，經常圍繞在他們身邊，這讓射手座感覺自己像個萬人迷，在挑選對象的時候，因為選擇眾多而有些眼花撩亂、猶豫不決，一下對這個人動心，一下又對另外一個人動情。

3、雙魚座

雙魚座非常注重感情，他們的生活中什麼都可以沒有，但絕對不能沒有愛情，然而愛情又充滿了不確定性，上一秒還濃情密意，下一秒就沒了興趣。雙魚座渴望浪漫的儀式感，所以非常容易被別人鍥而不捨的追求所感動，從而產生心動的感覺，只要感覺對了，哪怕對方有缺點他們也不在乎。