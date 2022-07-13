每個人都希望能交往到好的對象，最害怕遇見會欺騙感情的渣男、渣女。命理網站「星座不求人」分享，白羊座的衝動、雙魚座的感性，以及射手座的隨興，讓這3個星座很容易愛上不對的人，感情難有好下場。

1、白羊座

白羊座個性衝動，在愛情中也不例外，常常在還不了解對方的情況下，就一股腦地被牽著鼻子走，就算身邊的人好心提醒，甚至列出種種證據，他們依舊一意孤行，最後受傷了也從不感到後悔，認為這是人生必經的過程，接著默默擦乾眼淚繼續前進。

2、雙魚座

雙魚座太過感性，很容易就被打動，即便對方一無所有，他們也會深陷其中；但相處過後，當初那些浪漫全變成柴米油鹽，花言巧語也被現實戳破，他們才驚覺自己愛錯人了，雖然想過要將就，但他們無法忍受平淡，認為沒有轟轟烈烈的愛情，人生就失去了意義。

3、射手座

射手座非常隨興，談戀愛只注重自己的感覺，感覺對了就在一起，其他事情全都不管不顧，但這種欠缺考慮的作法，導致他們很容易遇人不淑，曾因此嚐過愛情的苦頭，好在他們天性樂觀，認為愛情沒有好壞，只是正好遇到不對的人，睡一覺起來就能「滿血復活」。