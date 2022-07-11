帝亞吉歐（DIAGEO）「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」在7月初揭曉12位得主，再依據得獎者們的計畫內容分配千萬獎金；其中，前民進黨宜蘭黨部主委黃建財醫師榮獲「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」公益獎項的殊榮。黃建財獲獎備受肯定，並許下「村村有診所，病有所醫」的心願，盼為民眾帶來健康與希望。

「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」比賽於去年10月26日正式起跑，以「夢想，逆境重生」為主題，來自全國將近有500多組報名參賽，歷經9個月的徵件、初賽與決賽過程，在激烈的競爭及選拔下，終於在7月初揭曉本屆12位得主，該計畫每年提供千萬總獎金，盼能為社會挹注資源，發揮正面影響力。

其中，前民進黨宜蘭黨部主委黃建財，為肝膽腸胃科醫師，選擇走出診間，深入宜蘭的偏鄉義診，改善偏鄉年長者部分疾病無法及時被發現的狀況，故此次也榮獲「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」公益獎項的肯定。

黃建財指出，台灣偏鄉地區長期以來面對醫療資源不足的問題，像是宜蘭縣的三星、南澳、大同等地方，仍屬醫療貧瘠之地，甚至連一間診所都沒有，可說是名符其實的「無醫村」，居住偏鄉居民如需就醫，有的還需開2個多小時車程，至市區醫院診所看病。

黃建財表示，在得知偏鄉醫療種種困境後，從2012年開始踏上偏鄉義診之路，迄今約有9年多的時間，發現在偏鄉因肝病或大腸癌失去生命的居民，其實初期經過治療就可痊癒，更可挽回一個家庭的幸福；故黃期盼能號召共多有志之士，成立宜蘭偏鄉巡迴義診協會，透過義診為無醫村帶來健康與希望。