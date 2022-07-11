文化部長李永得今日下午出席台博館「古生物大展」重新開展開幕典禮。（文化部提供）

國立台灣博物館是國立場館，而其土地屬於台北市政府，每年需繳3百萬元租金給台北市政府，對此，文化部長李永得今天出席台博館展覽開幕典禮時，提出疑問。

李永得表示，「一年300多萬元對政府來說是小事，可是這是一個國家的顏面，一個台灣國家、國立，國立台灣博物館的土地，每年要繳租金給台北市政府3百萬元，然後經過多年的交涉，移撥沒有結果。」

李永得表示，每年政府投入許多資源，「但每年還要付給台北市政府租金，你說台北市政府是不是有夠重視文化。我不知道，大家去評評理，我們現在也很認真很耐心跟台北市政府在溝通。」

李永得表示，希望有一天博物館本館的土地和前面廣場，加上鄰近政府的、非政府的圖書館，還有美術館，能夠成為一個博物館群，變成台北市非常重要的文化地標，「當然，很多問題需要大家來努力，我們文化部也一定會全力支持。」

李永得認為，未來的文化政策必須中央跟地方共同重視，「博物館群發展起來，受益最大的當然是台北市，這些博物館擔負的非常神聖的公共任務，包括對於美學的推廣，包括對於知識的推廣、教育的推廣，甚至更實際一點的，吸引非常多外縣市或是國際觀光客，創造的產值、創造了就業。」