適當的壓力可以幫忙帶來動力，但過多的壓力反而容易使人生病。命理專欄「星座上上簽」分享，有3個星座的人活得最累，處女座是因為不被眾人理解，天蠍座是自己太過多疑的個性導致，金牛座則是因為對自己的要求太高。

1、處女座

處女座對待任何事情的標準都很高，所以常常讓人覺得他們問題很多、很愛挑毛病，有不少人都認為處女座龜毛又難搞，這一點讓他們相當疲憊，平時他們對自己的嚴格要求，已經讓自己夠累了，再加上沒有人懂自己，還得不斷向別人解釋，更是讓他們心力交瘁，不過好在處女座內心強大，已經習慣了這種生活。

2、天蠍座

天蠍座個性敏感多疑又很重感情，對大部份事情都有很多顧慮，他們常常說服自己要信任對方，卻又忍不住懷疑，因此對待感情比較悲觀，患得患失且疑神疑鬼，讓自己和另一半的關係充滿矛盾與衝突，再加上他們控制慾很強，一旦脫離他們的預期就會感到崩潰，讓雙方都受盡折磨，有時嚴重到連他們都感到很累，想要放棄這段感情。

3、金牛座

金牛座的累源自於他們太過逞強，總是用高標準來要求自己，就算遇到困難，也會咬著牙撐過去，從不示弱，但其實他們的內心並不輕鬆，不過在外人面前只會展現出堅強的樣貌；而這樣過度的自我審視讓金牛座身心俱疲，一旦因為疲憊而達不到標準，他們又會用更嚴格的態度來要求自己，造成一連串惡性循環。