夏天到來，許多民眾都會購買當季的榴槤享用。不過有網友剖開買來的大榴槤後卻發現，裡頭幾乎全部都被肉質假種皮所包覆，能夠食用的果肉只有一點點，而網友們看了照片後也忍不住大笑是精華中的精華。

原PO在「爆廢公社」分享自己購買的榴槤，感嘆「怎麼會有這麼不懂事的榴槤，別人買的榴槤是來『報恩』的，自己買的榴槤是來『報仇』的…」。仔細一看，原來是他將榴槤切開，正準備想大快朵頤時，才發現裡頭只有少少的5小份果肉，大多數的空間全都是榴槤的肉質假種皮。

買了榴槤卻只看到少許果肉，讓網友直呼這顆榴槤很不懂事。（翻攝自爆廢公社）

對此，許多網友紛紛笑說「濃縮、精華中的精華」、「你確定這是榴槤不是摳槤？」、「濃縮再濃縮，提煉再提煉」、「精品一口槤，實在夠口槤」、「買了個心酸～」、「原來買榴槤跟賭石一樣」、「奈米榴槤嗎？！哈哈」、「這是舍利子嗎？」。

不過有網友認為，原PO買到的恐怕是尚未成熟的榴槤，所以果肉才會這麼小，「它只是個孩子啊～」、「刺越開越好，這不熟的拔下來幹麻？」、「這個幼幼班的你也下得去手」、「看也知道未成熟就打開了…」。事實上，這些榴槤照片去年就曾在網路上瘋傳，並非由原PO所拍攝，但仍然引發熱烈討論。