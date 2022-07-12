宜蘭縣長林姿妙（左四）與兩位宜蘭縣「百大青農」得獎者之一的陳春男。（圖 / 取自林姿妙臉書）

宜蘭縣長林姿妙今（12日）在臉書以「恭喜！陳春男及李維2位青農，獲選農委會第6屆百大青農！」為題發文，表示屬於宜蘭的奮鬥故事，宜蘭人的勤奮、努力，在每個領域都能發光發熱，獲選百大青農「實至名歸！」

林姿妙指出，陳春男返鄉務農的過程，將家中農莊經營型態轉型，導入動態五感體驗及客制化服務，也將食農教育與體驗導入傳統農業中，結合羅東周邊觀光及歷史人文資源，除推展自家蓮花，更帶動了周邊經濟發展。

而在內科工作的另一位得獎者李維是製茶第三代，從一級生產、二級加工，走向三級觀光體驗服務，一步一腳印，在縣內及全國的茶類競賽屢獲佳績，在傳承製茶的技藝的同時，也不斷的創新求變，從慣行到產銷履歷、友善，最後到有機農業，用心栽培，要把宜蘭茶讓全國看見、讓世界看見！

林姿妙保證，宜蘭縣府會成為青年農民的依靠及後盾，持續推動相關青農輔導措施，「協助所有為宜蘭農業打拚的你們，將宜蘭農業發揚光大、繼續發光發熱」！