每個人遇到困難時，處理方式不盡相同，有些人經不起打擊，容易意志消沉，但也有人越是身處於逆境，越能夠激發潛能。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，在哪裡跌倒就從哪裡爬起來，從來不被困難打敗。

▍獅子座

獅子座從來不害怕失敗，只是因為愛面子，所以比較在乎結果的好壞，但每一次的失敗，都能讓獅子意識到自己的不足之處，並且激發潛能，想方設法加以克服，這樣的特質有助於他們快速成長，成為人中龍鳳。

▍金牛座

眾所皆知，金牛座生性固執，每當他們遇到困難時，總能越挫越勇，不懂得何謂放棄，一路堅持到最後。面對挫折，金牛座在哪裡跌倒就會在哪裡爬起來，那些逆境只會讓金牛更加強大，並且朝自己追求的目標更進一步。

▍摩羯座

相較於出一張嘴，摩羯座比較奉行身體力行，他們嘴上不說，但實際上卻比任何人都還要努力，過程中就算一再受挫，他們依舊不會輕易被打敗，而是會透過磨練，讓自己更加強大，所以越是逆境越容易讓摩羯座快速成長。