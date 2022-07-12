台新金控跨足保險業務後，今年度儲備菁英(MA)專案除原有的「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「證券市場組」外，並新增2個組別，分別為「數據分析組」及「人壽保險組」，吸引了各方人才踴躍投遞履歷，最終錄取超過30位台新MA生力軍，在台新金控大樓舉辦開訓典禮。

台新銀行總經理尚瑞強於開訓致詞時表示，先前因防疫考量，「MA說明會」及「MA歡迎會」均改為線上舉辦，這次的現場相見歡讓主管們均實際感受到MA們的滿滿活力，除了代表台新金控歡迎MA加入台新大家庭外，也鼓勵並期待MA們在台新能一展長才。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星指出，儲備菁英計畫為台新金控養成重要幹部及專業人才的快速跑道，歷年已培養多位儲備菁英成為中高階主管及傑出專業人才。MA在培訓期間將接受完整的系統化培訓，包含專業實習、跨域輪調及參與專案等，同時也由各級主管擔任mentor給予關懷及指導。今年時逢台新創立的第30週年，張南星除了勉勵新進MA們在工作環境中能夠充分展現MA應具備的職能外，更期許MA延續台新創新的精神，勇於面對未來的挑戰，實踐永續，也為自身職涯寫下精彩的一頁。

張南星進一步表示，近幾年台新持續耕耘數位創新與人才培育，強力徵求跨領域人才。台新的服務與業務相當多元，從設定目標、企畫、執行，到結案檢討，都需要數據分析來支持決策，以提供客戶更精確的客製化服務。因此今年度特別新增「數據分析組」以吸收跨領域多元人才，希望這群來自各方領域的MA們，帶著台新創新的DNA，求新、求速、求實、求簡，讓決策更加精準有效。而在新成員台新人壽加入金控後，今年也積極新增「人壽保險組」，讓台新的人才梯隊更優質更完整。

迎接畢業季的到來，除MA儲備菁英已正式報到，即將有超過350位的實習生透過「Early Win職場體驗計畫」加入台新，而職場體驗計畫可讓同學們提早接受職場訓練，縮短畢業後的適應期，同時表現績優者可獲得畢業後轉正職的機會。