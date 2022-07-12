大陸國台辦12日發布答記者問，就近日台灣媒體報導賴清德將赴日本弔唁安倍晉三。對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，關於日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世，大陸方面領導人已向日方致唁電表示深切哀悼，指出民進黨借弔唁之名行謀獨之實是徒勞的，也希望日本政府恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，妥善處理涉台問題。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良街頭遇刺，送醫後不治身亡、享壽67歲。被日本媒體捕捉到台灣副總統賴清德低調訪日，11日在安倍官邸弔唁，並與駐日代表謝長廷一同出入會場，引起台日兩地討論。