江翊睿為《四月望雨》彩排。（音樂時代劇場提供)

江翊睿（左起）、朱海君、賴珮如演出《四月望雨》（音樂時代劇場提供／拍攝李東陽)

音樂劇《四月望雨》將於7月15日起一連三天在台北首演，男主角江翊睿相隔15年再度飾演「鄧雨賢」，八點檔男星陳彥廷、于浩威、「聲林之王」歌手賴珮如，以及金曲台語歌后朱海君參與演出。朱海君首次挑戰音樂劇，除了飾演歌手「愛愛」，3天前還因另一位演員確診，臨危受命再接下鄧母一角，即將化老妝登場，成為驚喜大彩蛋！

製作人孫文凱表示，「愛愛」的歌曲很難唱，因為朱海君得到金曲歌后肯定，而提議找她演出，總監楊忠衡剛開始還覺得「有可能嗎？」沒想到朱海君一口答應演出，為了在戲裡要又唱又跳，花了半年時間上課，其中有一段「愛愛」把〈望春風〉唱成歌仔戲的橋段，老公NONO還幫忙聯繫孫翠鳯，讓她拜師學習歌仔戲唱法。朱海君說：「因為初學，找了孫老師協助，唱的也非常的專業，但導演說愛愛只是模仿歌仔戲的唱法，在戲中調侃新來的雨賢老師，所以建議不要唱的太細膩。」

而日前飾演鄧雨賢媽媽的演員突然確診，該角色需要會講客語，製作人考量朱海君客家話講的非常好，情商她再接下該角色，她也馬上把台詞背好，成為節目彩蛋。朱海君驕傲表示：「很慶幸自己是客家人，所以再語言上也非常的順口，角色上，在土生土長的客家家庭，所以掌握上也很有概念，但能協助分擔團隊的危機處理，也很感謝導演的信任。」

而江翊睿15年前就出演《四月望雨》男主角，再次挑梁，他笑說，最大的不同是年紀增加很多，也經歷了很多。他當年為演舞台劇放棄醫生職業，引發家庭革命，每次為爸爸留位置，爸爸卻從不出席，這次台北場首演，他最高興「爸爸今年終於答應來看」。他也為戲瘦身7、8公斤，「控制飲食，不太敢吃東西，應該有比當年瘦了！」

《四⽉望⾬》是鄧⾬賢「四季紅」、「⽉夜愁」、「望春⾵」、「⾬夜花」四⼤經典作品的合稱，但本劇並⾮串組鄧⾬賢舊作，⽽是由藝術總監暨編劇楊忠衡，作曲家冉天豪以全新構想，融合上世紀⾳樂⾵格和當代⾳樂劇技巧，以⼆⼗段原創⾳樂編創⽽成。

故事描寫⼆次世界⼤戰前夕，⼀群懷抱⽂藝理想的⻘年男⼥，在短暫充滿浪 漫⾊彩的跳舞時代，展開⼀段歷經理想、希望、破滅與重⽣的⾎淚故事，是⼀部交織歷史⾜蹟、⽂化衝突、⾎淚深情的經典時代⾳樂劇。《四⽉望⾬》「經典重現版」預訂8⽉、12⽉移師台中、桃園演出。