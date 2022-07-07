國光劇團新血黃宇琳本周末將舉辦專場，演出拿手的《癡夢》跟《活捉》，在《活捉》裡她飾演為愛索命的女鬼，腳踩硬蹻，全身著地之處僅有腳指尖，展現飄忽平移的「鬼步」。（杜宜諳攝）

國光劇團新血黃宇琳本周末將舉辦專場，演出拿手的《癡夢》跟《活捉》，在《活捉》裡她飾演為愛索命的女鬼，腳踩硬蹻，全身著地之處僅有腳指尖，展現飄忽平移的「鬼步」，並和飾演負心漢的京劇名角陳清河對戲。（杜宜諳攝）

國光劇團新血黃宇琳本周末將舉辦專場，演出拿手的《癡夢》跟《活捉》，在《活捉》裡她飾演為愛索命的女鬼，腳踩硬蹻，全身著地之處僅有腳指尖，展現飄忽平移的「鬼步」，並和飾演負心漢的京劇名角陳清河對戲。

黃宇琳表示在場上以S形移動，搭配水袖的弧度，才能讓觀眾感受到陰森感，才有鬼氣逼人的效果；她還觀察動物禽鳥移動的軌跡，加強自己在舞台上呈現出來的流動，讓人忘了她腳下還綁著如此不符合人體工學的蹻。

陳清河於其中演出負心漢張文遠，是由孫正陽老師親授，可看見「鑽被窩」、「提燈影子」等絕活演出。同場演出還有黃宇琳親授張珈羚演出的《盜仙草》，以及李家德和潘守和一起演出的《呂布試馬》

國光劇團將於7月8日至10日在台灣戲曲中心大表演廳演出團慶公演，除了黃宇琳專場，還有由青年演員黃詩雅主演的《楊門女將》，老生專場則由王逸蛟、鄒慈愛、劉化蒂、王鶯驊、羅慎貞等資深演員，帶來《秦瓊觀陣》、《伯牙摔琴》、《臥龍弔孝》、《天雷報》。

此外，還有唐文華及溫宇航帶來三國大戲《群借華》，《群借華》為三齣戲「群英會」、「借東風」、「華容道」之總稱，唐文華將於本劇中「一趕三」，分飾魯肅、諸葛亮、關羽三角。溫宇航則以極慎重的態度飾演京劇雉尾生（翎子生）的代表人物周瑜。