謝欣穎今（12日）出席知名高粱酒品牌一日店長活動，她自比高粱酒，初見時會以為如同《華燈初上》中的「百合」一樣又辣又嗆，但其實非常「厚逗陣」（好相處），而且愈喝愈回甘，「愈相處愈會愛上這獨特的風味」，而曾在餐酒館上過班的她，現場示範調酒時架勢十足，不過誤將調酒名「今晚睡你家」講成「今晚跟你睡」，她羞喊：「意思一樣。」

謝欣穎化身一日純烈系店長。（金門酒廠提供）

不只會調酒，謝欣穎平時也很常跟朋友相約喝一杯，不過她說自己屬於冷靜的類型，即使在酒精的催化下，仍會控制自己在外不能太失控，「我喝多就是會撒嬌或是講話稍微大聲一點，最多就是用頭去嚕對方」，笑喊自己再醉都會順利回到家，並分享之前與妹妹同住，某次喝茫隔天醒來發現自己竟然鞋有記得脫掉，還拿了枕頭跟棉被到客廳睡，以為自己喝醉還這麼注重乾淨，知道沒洗澡不能上床，結果其實是因為自己醉到踏進家門就沒有意識，是妹妹幫她拿的，最失態的一次則是吐到頭掛在馬桶裡。

謝欣穎平時也很常跟朋友相約喝一杯。（金門酒廠提供）

謝欣穎表示自己平常也會默默觀察身邊每個人的酒品，偶爾在家也會和男友王柏傑小酌，羞曝「他喝完變得很活潑、很有精神」，還有一次她跟朋友約在酒吧，一直感覺有人在捏她的屁股，「本來想說只是現場擠，可是對方開始猛力捏，嚇得轉頭看居然是我一個喝多的人妻好友，邊捏邊笑著看我，當下真的覺得很爆笑，喝酒真的會讓人變成另外一種個性欸。」

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