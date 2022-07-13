消息面：

1.國際貨幣基金（IMF）周二再度下修今明兩年美國經濟增長預測，將今年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測從2.9%調降至2.3%，將2023年GDP成長預測從1.7%下修為1.0%。IMF並上修美國到2025年的失業率預測，同時警告通膨走高將使美國和全球經濟面臨系統性風險。IMF將美國今年的失業率預測從3.2%調升至3.7%，並預估2024年和2025年失業率將突破5%。

2.美國能源情報署（EIA）發布最新短觀預測報告，將7至9月美國每日平均汽油需求預測下修至907萬桶，較6月份的預測下滑2.2%。EIA並預估今年美國汽油平均零售價格為每加侖4.05美元，明年為3.57美元。

3.美國10年期指標公債殖利率一度大跌9.6個基點，至2.8968%，尾盤跌幅收斂，報2.91%。2年期債息升至3.01%，創下2007年爆發金融危機前迄今的最高水準。

4.美元指數尾盤小漲0.1%，報108.12，受歐元大貶影響，美元指數盤中一度升至108.56，再度刷新20年新高。市場擔心歐洲的能源危機恐導致其經濟陷入衰退，以及歐洲央行（ECB）升息步伐遠遠落後美國，歐元一度跌至與美元平價，為20年來首見，惟隨後反彈漲0.34%，報1.0074美元。美元指數今年來上漲近13%，分析師警告美元走強，可能不利於美國企業獲利前景。

5.周二歐美期油價格雙雙跌破每桶100美元大關。紐約期油重挫8.25美元或7.92%，收在每桶95.84美元，創下3個月來新低。全球指標布蘭特期油大跌7.61美元或7.1%，收在每桶99.49美元，創下4月11日以來新低，並為3個月來首次跌破100美元大關。投資人擔心中國疫情反彈和全球經濟衰退將打擊原油需求，以及美元走強，都給油價帶來壓力。與3月創下的歷史高點相比，布蘭特期油已經下跌29%，美國期油跌27%。分析師表示，紐約期油價和能否守住95美元關卡將成為重要指標。

6.資金轉向避險產品，周二比特幣價格連跌第4天，並再度跌破2萬美元大關，盤中一度下挫5.6%，報19275美元。以太幣大跌逾9%，報1032美元。根據CoinDesk報價，目前比特幣跌2.24%，報19,415.14美元。部分分析師警告，在經濟衰退的疑慮籠罩下，以及隨著避險需求升高，比特幣恐將下探1萬美元大關。

7.觀望美國即將公布的消費者通膨報告，以及受到美元升值影響，周二紐約期金收跌0.4%，報每盎司1724.8美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.17美元，報每盎司18.96美元。10月白金跌32.60美元，報每盎司828.10美元。9月鈀金跌156美元，報每盎司2015.60美元。