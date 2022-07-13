太陽光電系統配線職訓班為結訓學員舉辦工作媒合。（高雄勞工局提供／高雄洪靖宜傳真）

再生能源是世界潮流，因應人力需求，高雄市勞工局攜手高雄市太陽能設備裝修職業工會，開設太陽光電系統配線職訓班，以培養具有專業配線、裝修實務技能的人才。日前結訓就吸引許多綠能廠商搶才，有些職缺甚至開出年領14月薪水的條件。

高雄市勞工局攜手高雄市太陽能設備裝修職業工會開設「太陽光電系統配線職訓班」，培養具有專業配線、裝修實務技能的人才，以產學合作模式，聘請多名業界師資進班授課。學員中還有來自新北市的沈榮家，他表示看好產業前景，毅然南下高雄參訓；還有新住民女性學員李婷，她從零開始學習，在250小時訓期內將配電及太陽能設備裝修融會貫通，將順利搶占綠能產業的工作機會。

太陽能設備裝修職業工會陳俊中老師表示，目前台灣太陽光電維運市場，每年至少有數10億商機，若再加上政府大力推動綠能產業，未來商機評估會上看百億規模。

勞工局表示，職訓班日前結訓即吸引許多綠能產業廠商到場搶才，開出包括設計、監造、安裝、維運等多種工作職缺，且為吸引學員青睞，並競相加碼工作待遇，開出年領14個月薪水、證照加給等保證，爭搶優秀人才。

訓練就業中心楊茹憶主任指出，2050年淨零排放目標，是國內各產業轉型的重大挑戰，各家廠商均投入佈局，相關領域人才炙手可熱。此外，7月份熱門招生班級包括水電達人配線班，可學習室內配線及工業配線等水電、瓦斯相關課程，最多可取得5張相關證照。

另外也提醒，符合就業保險被保險人(自願及非自願)失業者、新住民、獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女之失業者等身分者，可獲得100％受訓費用補助；未具所列對象身分者，則補助80％訓練費用。