姚淳耀幫炎亞綸擦澡。（絡思本娛樂製作提供）

田中千繪（左）飾演炎亞綸的經紀人。（絡思本娛樂製作公司提供）

高慧君（左）輔導學生王渝屏。（絡思本娛樂製作提供）

《我願意》角色預告。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》還未播出就引起話題，由姚淳耀飾演邪教教主，炎亞綸（吳庚霖）、鄒承恩、高慧君、吳奕蓉、王渝屏、田中千繪等都入教洗滌心靈。預告中，炎亞綸在營火前淚流滿面地懺悔過錯，教主姚淳耀就在身旁緊緊擁抱他，當炎亞綸還沈浸在痛苦悲傷情緒時，姚淳耀還替他擦澡，這樣近距離的心靈洗滌過程，讓人不禁懷疑，姚淳耀的真面目究竟是什麼。

預告影片讓人毛骨悚然的是，揭露「每一個接近邪教的人，不是消失，就是死亡。」只見，田中千繪流淚對炎亞綸喊：「我現在很好，祝你幸福。」但下一秒卻出現她的屍體，疑暗指她的死因，與炎亞綸有關。

談到影集中人性的脆弱面，炎亞綸認為每個人都是一邊迷惘、一邊過日子，尤其疫情發生的這3年，已經不是那麼單純地思考自己生活與目標，而是還要面對許多不能掌握的情況，與所遭遇到的焦慮感。他說，面對這樣困境，反而可以選擇直球對決，可以更有意識地去化解這樣的不安。

《我願意》預告除大膽揭露田中千繪大體畫面外，也描繪了信徒們面對低谷的過程。曾入圍金鐘新人獎的王渝屏，在學校受到霸凌，自認只要還活著的一天，這種事情就不會停止，她加入邪教感受姚淳耀給予的幸福，但當他發現王渝屏割腕痕跡，竟賞她一巴掌大聲斥喝：「想痛有很多種方法，這種最笨！」

姚淳耀戲中親吐：「我只是一個吃過很多苦，終於明白人生真相的普通人。」他拋出問題詢問信眾：「但是你們有沒想過，現在的生活是會帶給你們找到目標、空虛、毀滅還是沒有答案？」他直指：「這不是你在電視上看到的生存遊戲，我們是為了活下去。」

高慧君在戲裡飾演導老師，更是姚淳耀的左右手，卻面臨婚姻失敗、兒女叛逆，原應給予學生溫暖和愛，卻沒想到自己才是最缺乏愛的人，她如「女版姚淳耀」（女版邪教教主），為學生王渝屏輔導身心靈，整個輔導過程彷彿驅魔般，她說：「我彷彿是驅魔師，甚至憤怒威脅的去威逼眼前這個惡靈，讓祂遠離我的學生，進而讓我的學生臣服於我。」

邪教犯罪影集《我願意》描述姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。

該影集是台灣首見的影集類題材，具前瞻視野、結合金獎陣容和鮮明美學，由金鐘編劇吳洛纓、《角頭-浪流連》破億票房導演姜瑞智共同執導，7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台首播。