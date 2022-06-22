姚淳耀在《我願意》敞開雙手歡迎信眾入教。（絡思本娛樂製作公司提供）

柯淑勤在《我願意》飾演檢察官。（絡思本娛樂製作公司提供）

《我願意》正式海報曝光。（絡思本娛樂製作公司提供）

炎亞綸、姚淳耀等人主演的邪教犯罪影集《我願意》，22日宣布定檔7月29日起每周五晚上8點，以4K高規格版本在中華電信MOD／HamiVideo 全台首播，劇中炎亞綸（吳庚霖）、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩與王渝屏等信徒，透過姚淳耀賦予的任務，不斷地蛻變，談到突破極限的感變，炎亞綸認同，改變得要突破認識自己的極限，自認現實生活中，曾痛過多次、覺得無助，痛到驚訝自己在生活發生的變化。

他透露曾因發言被轉載，而被套上不同情緒的框架，讓家人與親友擔心，以及身旁工作夥伴不安，讓他開始思考如何堅持正確的價值觀，與用行動實踐與改變這樣的生態。

《我願意》並曝光正式海報，該款海報再度由電影《刺客聶隱娘》、《江湖無難事》享譽華語電影圈，去年並榮獲台北電影節「台灣電影行銷獎 」最佳海報得主的知名設計師陳世川操刀，只見飾演邪教教主的姚淳耀敞開雙手歡迎信眾們入教，接受心靈洗滌，海報上有一神秘男子虛弱地倒在前方相當駭人！炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩與王渝屏等信徒個個淚流滿面或是蒙著眼睛準備接受教主賦予他們突破極限的挑戰，凸顯了心靈成長團體裡的階級與每個信眾間呈現的眾生相，如同在地獄中受苦的眾生般，反映他們的心理狀態。

姚淳耀為揣摩教主模樣，首次嘗試接髮，他透露拍攝前期還在摸索教主肢體魅力，導演吳洛纓要求他可以在鏡頭語言的空間裡自在地跑來跑去，又或是穿著鞋子踩在沙發上，讓他當下驚覺「真的假的？可以這樣？」，沒想到他像是打開開關般，到處亂跑，從桌子鑽下去，再爬出來，跑到超過眾人的預期，「這顆鏡頭拍完很過癮，好像開啟了扮演教主的開關。」

吳奕蓉對戲裡極限挑戰課程印象深刻，「我本來就怕冷又怕水，游泳技術很差，拍攝當天突然氣溫驟降，每個人都發抖，牙齒直打顫，上岸後連拿著薑茶的手都還抖到無法喝」。她心有餘悸的說：「好在劇組防護得當，擔心演員們失溫，所以不讓大家在水裡待太久。」

高慧君則幽默：「改變會痛的…那就是會了減重的重訓吧，很痛。」鄒承恩也笑喊：「年紀越大，改變就越痛 ！踏入行是我人生很大的改變，以前收入很穩定，進來之後沒收入餓了一年，都要去劇組蹭飯吃，還好劇組都吃很好。」