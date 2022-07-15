金管會公布2022年5月信用卡業務概況，當月簽帳金額2580億元，月增188億元或7.86％、年增184億元或7.68％，為僅次於2019年的同期次高。在三大因素帶動下，累計前5月簽帳金額1.27兆元，年增592億元或4.85％，續創同期新高。

金管會統計，5月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5366萬張，月增0.37％、年增4.62％，總有效卡數約3423萬張，月增0.06％、年增2.49％。循環信用額度約982億元，月減0.2％、年減4.47％，簽帳金額2580億元，月增7.86％、年增7.86％。

銀行局副局長林志吉表示，5月信用卡簽帳金額較4月成長主要有2大原因，一是持卡人在超市、量販及電商消費增加，增加金額前3大銀行相關項目合計月增69億元。二是繳納使用牌照稅於5月入帳，增加金額前3大銀行此項簽帳額合計月增44億元。

而前5月信用卡簽帳金額持續創高，林志吉分析有3大原因，一是民眾逐漸習慣與病毒共存，日常消費動能復甦，其次是購物型態亦出現轉變，電商相關消費金額逐漸成長。最後是梅雨季節民眾減少出門，帶動點外賣的刷卡消費金額增加。

電支業務的儲值卡方面，截至5月底總流通卡數約1.52億張，月增0.42％、年增8.44％。5月消費總卡數957萬張，月減166萬張或14.78％、年減147萬張或13.32％，消費總金額48.9億元，月減7.3億元或12.99％、年減4.5億元或8.43％

電支帳戶方面，截至5月底總使用人數約1760萬人，月增2.98％、年增30.08％。代收實值交易金額80.5億元，月減11.64％、年增3.47％。辦理國內外小額匯兌金額約101.4億元，月增13.04％、年增達1.27倍，收受除值款項金額203.8億元，月增2.67％、年增達55.1％。