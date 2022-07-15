南投康建生技公司4死槍擊案的李姓凶嫌，逃亡20多個小時後，15日下午在北區中清路上，1家養生會館落網，當時他躲在養生會館內夾層，警方逐層搜索時發現，為保安全不斷高喊「再動就開槍」，沒想到李嫌竟露出笑容冷回，「袂啦，我甘願了啦」，模樣相當囂張，還一度大喊要跳下去，警方為了謹慎回說，將手給我不要輕易跳下，才慢慢將他接下。

畫面中，只見李鴻淵蹲坐在夾層上方，與警方曉以大義，說自己會跳下夾層，但警方仍將多個槍口指向他，認為他藏有武器不敢輕舉妄動，並大喊「再動就開槍」，沒想到李嫌露出笑容冷回「袂啦，我甘願了啦」，冷血態度讓警方傻眼。

李鴻淵向警方投降並說「我甘願了」，但警方仍警戒，警慎要他交出手槍，並喝令「請配合」李姓凶嫌也回答說絕對配合。

李姓凶嫌躲在養生會館內夾層，警方逐層搜索時發現逮捕。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

李嫌在重重警力戒護下，最後被押出養生館，大喊「我要報仇」見到媒體追問「這是4條人命」，他還回喊因為「深仇大恨」、「我是報仇殺人的」，最後在警方戒護下押回進行偵訊。