俄羅斯前副總理、現任聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）近日傳出遭普丁解雇，原因並不是失寵，他即將親臨戰爭前線，擔任烏東地區俄軍作戰監督官一職。

綜合《波士頓環球報》、《野獸日報》（Daily Beast）等外媒報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）向來習慣用「精神錯亂」的言論，動不動就把核戰爭掛在嘴邊，唯恐天下不亂。早前當俄羅斯航太宣布測試可攜帶核彈頭得新型「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈時，羅戈辛表示，「這種武器是「送給北約和所有支持烏克蘭納粹主義者的禮物」。

更曾向保加利亞、羅馬尼亞和蒙特內哥羅發出導彈襲擊警告，威脅「這是針對懦弱的保加利亞人、愛報復的羅馬尼亞、蒙特內哥羅人」。

報導指出，總統普丁（Vladimir Putin）15日宣布改組克宮內部，解雇了負責監督該國國防和航天工業事務的航太署長羅戈辛，他曾在2011年底至2018年擔任副總理。據悉羅戈辛在普丁心中仍佔有一席之地，他被賦予一項更高級、更有權的職位，即將前往烏東前線，負責俄軍作戰監督工作。而接任航太署長一職的是現任俄國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）。

關於羅戈辛去向的謠言一直在克宮流傳，另據3名消息人士指出，他還有可能擔任總統幕僚。