俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨飛抵伊朗與領導人萊希（Ebrahim Raisi）、土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）進行會談。不過當普丁走下登機梯時動作異常僵硬，外媒用「步履蹣跚」來形容。對此，肢體語言專家點出可能是年齡和昔日在情報機構KGB受訓下的後遺症。

綜合外媒報導，這是繼2月俄烏開戰以來普丁第二度出訪中東地區，與伊朗、土耳其兩國總統就敘利亞問題展開會談。昨天一段記錄普丁走下登機梯的畫面再掀起熱議，看似輕盈的步伐卻在最後一階遲疑了半晌。報導形容普丁看起來笨拙又僵硬，手臂不協調地擺動，整個人疑似「跛腳」站不穩，但最後一個跳躍動作還是完美落地。

President Putin arriving in Tehran earlier pic.twitter.com/ynNznuyJU1 — Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) July 19, 2022

英國肢體語言專家茱迪·詹姆士（Judi James）點出，在普丁前面的人輕鬆地走下來，但普丁卻在最後一階表現的步履蹣跚。說道「可能是年齡和健康狀況所影響，這也沒辦法，任務在身」。

另一個猜測是由英國醫學期刊 (The BMJ)於2015年所發表，普丁服役於KGB長達16年，內部特務訓練時被指示將武器放在靠近胸膛的右手邊，並從左側向前移動，因應敵人攻擊時快速拔槍，長期受訓所致後遺症。國家安全委員會(KGB)即蘇聯的情報機構，當時號稱全球效率最高的收集情資機構。

普丁每每現身螢光幕前一舉一動都能成為焦點，早前多次因氣色無精打采、脖子和臉部浮腫、手腳顫抖被大做文章，罹患帕金森氏症、甲狀腺癌、心臟病等傳言揮之不去。