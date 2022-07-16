大熱天來杯手搖飲超解暑，但恐會過量攝取糖份。毒理學專家招名威表示，以市售的手搖飲料為例，兒童體重較輕，就算每天只喝一杯半糖或微糖的飲料，也很難不超量。而過量攝取糖份除了讓身體容易發炎，也會導致兒童肥胖、過敏、氣喘、代謝症候群、情緒不穩以及學習力和記憶力都下滑。

招名威今在臉書發文說，根據102至105年的國民營養健康狀況變遷調查，有高達9成的國小生，每周至少會喝一次含糖飲料，而市售的含糖飲料多添加以果糖為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病。

招名威表示，通常過量攝取糖份後，糖會跟蛋白質結合形成「糖基化蛋白質」，這種變異的蛋白質會隨著血液流到身體各處，一不小心就讓身體發炎，對孩童來說，肥胖、過敏、氣喘、代謝症候群以及情緒不穩躁動的腦部狀況也會大增，更重要的是，孩童的學習力和記憶力都會下滑！

招名威指出，糖分的攝取劑量是關鍵，適量的時候，我們舌頭上的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙多巴胺，會使人感到滿足、愉悅，很像吸了尼古丁一樣，會有迷上吃甜食的成癮現象；但若食用過量的含糖食品，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼與壓力反應的腦源性神經滋養因子會大幅減少，最後憂鬱症和躁鬱症的發生率雙雙都會提升不少。

招名威引述加州大學洛杉磯分校的實驗說，研究團隊用動物試驗，發現持續食用高果糖6周，大鼠的腦部反應會逐漸開始遲鈍，神經細胞的突觸反應也明顯下降，同時也記憶力及學習能力也下降，受影響的是年紀越小越嚴重。

招名威也說，每日攝取多少糖分會過量，以體重50公斤的人來說，每日所需要攝取的社量為1500大卡，外加上糖分攝取量不應該超過150大卡，意即37.5公克的糖（約7顆方糖），以手搖飲料為例的話，大杯全糖飲料約有57.4公克的糖，喝一杯就會超過每日上限。而兒童體重較輕，每天喝一杯半糖或微糖的飲料，就會很難不超過量。

招名威也提醒說，大家要知道糖份可以帶來的快樂是短暫的，許多成年人都在努力戒糖了，請養成孩子喝水的習慣。