炎熱夏季好去處，台北市榮星花園游泳池及永春活力館，於16日重新開幕，體育局表示，榮星花園游泳池7月16日到22日試營運期間游泳免費，也舉辦免費游泳體驗課程；永春活力館即日起至7月31日止，報名健身教練課程享9折優惠。

體育局表示，榮星花園游泳池位在建國北路與五常街交叉口，為地上2層運動場館，室內游泳池25公尺擁有8水道，附設SPA水療池及蒸氣室、烤箱、冷熱水池、兒童池。未來將成台北市重點推展鐵人三項運動的場館之一，2樓也將規畫重量訓練室及有氧教室。

體育局說明，榮星花園游泳池7月16日到22日試營運期間，除游泳設施免費，每時段限200人，更舉辦免費游泳體驗課程，每人限報名1次，此外，加入榮星花園粉絲團按讚，出示畫面可再獲得游泳VIP券1張。

體育局表示，永春活力館鄰近永春捷運站旁，除提供水療池、兒童池、烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設施服務，也引進全新運動器材。為了推廣全民運動，即日起至7月31日止，只要報名永春活力館健身教練課程就享9折優惠。

體育局指出，斥資千萬整修翻新榮星花園游泳池，永春活力館則為台北市設置的首座樂齡綜合型運動空間，提供高齡族群安全及健康的運動環境，開幕期間推出多項優惠，歡迎民眾來體驗。

體育局表示，今年已陸續進行運動場館整修計畫，包括信義運動中心也將於12月完成整修，啟用後盼能帶動市民運動風氣，將台北市打造為熱愛運動的健康城市。