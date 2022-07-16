台灣四面環海，海洋資源豐沛，如何永續發展是一嚴肅課題。有遊客向賞鯨船東抱怨，出海後看到一群海豚，結果船長就停下來了，遊客強調，他花錢是來看海豚的，為什麼要距離那麼遠？船東霸氣回文，「如果你出海前這樣跟我說，我很肯定再多錢我們也不想載你」。

經營賞鯨船的多羅滿臉書PO文，一名遊客在船靠岸後抱怨，「剛剛明明有群海豚在那裡，你們船長卻遠遠停下來，不靠近是怎麼回事」，主管因不在現場，向客人詢問當時狀況。

對方說，一群海豚出沒，3艘船圍著看，只有他們的船遠遠停著。該主管頓時明白了，因船長發現海豚附近已有3艘船，為避免過度干擾，才會選擇「遠觀」。

不過這樣的說法似乎不被接受，遊客認為他花錢就是來看海豚，船長應達成客人期待。「如果你出海前這樣跟我說，我很肯定再多錢我們也不想載你」，多羅滿的回覆讓網友大推，直呼船家有良心。

「如果客人真的很想看，可跳海游過去」、「船長應該把他推下去，要多近有多近」，有網友說，很多賞鯨行程以不過度打擾為原則，因有的鯨豚容易緊張，可以理解船長作法，「如果你不能接受，建議在家看電視，這種天氣搭船很熱」。