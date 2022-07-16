隨著選戰時間越來越近，民進黨雙北市長參選人也已經底定，新北市長參選人為林佳龍，他今(16日)在臉書透露，接受徵召參選以來，收到好多鼓勵和支持，想說聲「謝謝」、「我會全力以赴，爭取最後勝利！」

林佳龍在臉書談到，他相信「勇敢自信，世界同行。真誠行動，如願成真。」也感謝大家，與他同行。他並附上接受媒體專訪的相關報導。

對此有網友則是留言寫下，「雖然新北市要勝選很不容易，但還是要堅持到底喔，佳龍加油」、「加油」、「加油，辛苦了」、「真的是個全方位人材」、「團結勝選」。