【愛傳媒藺奕專欄】整夜難寐，睡睡咳咳醒醒，手機音樂一伴到天明。

睽違六年，周杰倫強勢回歸，親自下車，在華語流行樂壇的路中央指揮交通，紛雜之間，重新理出一條熟悉的道路。全新MV充滿各種華麗溢美的浪漫元素，就像你好久沒喝到百年老店的煲湯，一入口，嗯，還是老周的味道。

至於配方，當然是不能說的秘密。有時想想，唉，真是一點進步都沒有，老是第一。找朗朗助拳，且響應中國三胎政策，好的藝術，政治關不住。

和朗朗PK那一段，兩人手指在琴鍵上叩叩撞撞，好像兩個身型巨大的砂石車司機返回事故現場，對著交警你推我擠的爭辯：我才是肇事者，我才是原創（撞）。

和朗朗體態一比，周董的胖便不是胖，只有才華在膨脹。就像窗外那皎潔飽滿的月亮。病況好轉了，仍恙。卻難眠，窗外霜流素月、翦翦清風，深更漾燈火，樹影掃長庭。

手機輪播著平常開車的精選樂音，讓內心重新啟程夜航，一邊想著往事琳琅、一邊彬彬有禮的平安辭別，迎接居隔的第五天。

作者為文學奬得主

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