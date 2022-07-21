璀璨銀河搭配東海岸大地藝術作品，吸引追星族來台東取景。（莊哲權攝）

璀璨銀河搭配東海岸大地藝術作品，吸引追星族來台東取景。（莊哲權攝）

璀璨銀河搭配東海岸大地藝術作品，吸引追星族來台東取景。（莊哲權攝）

夏天銀河在空中停留時間最久，加上夏天天氣晴朗，就成了拍銀河、賞銀河的最佳時機，台東光害相對較少，沒有空氣汙染問題，加上從有不少融入地景的大地藝術，與璀璨星空相得益彰，常有追星族徹夜守候，捕捉仲夏夜的壯麗銀河。

台東的夜空熱鬧非凡，數不清的星子們匯流成閃耀的銀河，燦爛奪目，而在東海岸大地藝術的裝置藝術，也成了攝影玩家拍攝銀河的最佳組合，經常吸引縣內、外追星族摸黑按快門，捕捉深邃、神祕、壯闊的美景。

追星族表示，銀河的位置會隨時間改變，7、8月時銀河出現時間落在晚上7點到11點，在空中停留時間也最久，因此只要入夜以後，銀河就會出現在海平面，加上夏天天氣晴朗，能見度佳，成了拍銀河、賞銀河的最佳時機，而秋、冬的銀河要到半夜才起來，熬夜拍攝相對較辛苦。

攝影玩家指出，台東縣從南迴 、縱谷到東海岸，有不少融入地景的藝術作品，與星空相呼應，非常漂亮，雖然銀河攝影屬於較冷門的小眾興趣，但是1張美麗的照片，往往能帶動觀光，建議相關單位在設置藝術作品時，不妨考量一下有利於拍攝銀河的角度。

台東縣政府交觀處長余明勳說，外縣市賞銀河必須往高山跑，台東得天獨厚少光害，也沒有空氣汙染問題，入夜後的最美星空唾手可得，建議來台東的遊客，晚上可海邊或空曠的地方仰望浩瀚的星空，縣府也從7月底到9月辦理8場「最美星空音樂會」，邀請大家來感受台東獨特的星空魅力。