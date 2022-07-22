【愛傳媒藺奕專欄】國珍訂了一間很棒的養生素食餐廳，她的閨蜜-神秘客R小姐從香港來到台北，我作陪，出關的第一宴有點像是迎新宴。

我們都很關心港島的近況，如果有人告訴你相違的論點，正如心靈的捕鯨，從腦子到肉體都像洗衣機裡甩了十二小時的衣物，清清爽爽又乾净俐落，抖一抖全是潔淨的香氣，對於香江的理解，便自覺真是一個新人了。

國珍出了新書，她的那一桿筆還在疾走，刻印真實，締造星光，擁抱血肉模糊而又摇曳生姿的人生，壯壯烈烈，渣渣咧咧，每一日都滾燙。

這一宴的蔬食如那些安寧、疏朗的字句，兩位女人交換眼神的熱切，有時蓬鬆如秋日的落羽松。

被女人視作閨密的光榮在於，窗前那顆櫻花樹還有搖搖擺擺的樹葉，一經過冬天，把所有的中間和曖昧全都搖下來，色彩從此單一，只留下最堅不可摧的部分。

大疫之期，我們暫且在此交集，產生故事，願此去平安，來年春天再過一輪花期，如今翠綠，如此往復。

作者為文學奬得主

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