西湖鄉有地名叫鴨母坑/阿穆坑，這個地方不產母鴨，為什麼叫做鴨母坑？

巴宰族因戰功蒙大清皇帝賞賜土地，南邊到達大肚溪，北邊到三義伯公坑與西湖溪上游的打哪叭溪流域。但是因西湖鄉二湖發生「鱟殼莊事件」，出了「生番」殺害漢人性命的事件。事後卻意外促成了巴宰族領域第二次的擴張，使巴宰族領地意外的向北擴張到西湖鄉後龍溪流域。

事件發生的原因是這樣子的：

其一是鱟殼莊民越界栽種位於土牛線外的土地時，他的耕牛不小心走失，為了尋找走失的耕牛，意外被遇到的高山原住民殺害；

其二是因為莊民曾經射殺跑到番界外趕鹿群的原住民，以致原住民殺人復仇。

鱟殼莊殺人事件發生後，地方官員授命管轄事件發地點的番社以及周邊附近的番社，如後龍社、房裡社、大甲社、嘉志閣、貓裡社等社處理。但是各社都因害怕生番之凶殘，所以撇清關係，都說該土地不是他們管的，而是指向說是岸裡社的轄區。所以官府通知巴宰族岸里社去處理。

事發地點與岸裡社相距甚遠，從岸裡社駐地的麻薯舊社出發，也需要數天的時間，兩者事實上應無關係。但是岸裡社總土官「大由仁」潘敦仔認為既然如此，即使是「慘累已極」，還是「責無可辭，獨遵當辦」。

始料未及的是，待事件平息後，巴宰族岸裡社的勢力範圍，順理成章也從大安溪畔向北推展至西湖溪下游和後龍溪南岸流域。

所以，此時巴宰族便與相鄰的後龍、房裡、道卡司/大甲、嘉志閣、貓裡等社共同踏界，以確定管轄範圍。當下就共同指定：以現在尖豐公路上大千醫院分院之附近為核心，西邊以向西流的小河為界，東側則以後龍溪為界，這條兩溪界以南則是巴宰族的領地，以北則是後龍社、房裡社、道卡司/大甲社、嘉志閣、貓裡社等社的領地。

因此巴宰族人則以他們的首任總土官大頭目「阿穆」之名，命名這條西側界河叫「阿穆坑」，這個「阿穆」的發音和閩南語、客家話的母鴨發音相同，所以，以後這坑流域的地名就被漢人/客家人叫「鴨母坑/阿穆坑」。

今三義鄉境內的主要河川名為西湖溪，其支流在火車站南側，是由東邊的「打那霸溪」和西邊的「打木溪」會合而成三叉河，又名西湖溪。這東側「打那霸溪」和西邊的「打木溪」明顯的就是原住民語，這打木溪之名，也是以巴宰族人用首領阿穆之名來命這條河的名。

作者為教育博士，國小校長退休

照片為三叉河之源，源流之一的打木溪，名稱是從巴宰族首領阿穆之名而來

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