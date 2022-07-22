【愛傳媒謎卡專欄】最近收到不少感情方面的訊息，其中一個是「如何知道對方是對的人？」

我仔細想了很久，然後發現，在感情裡，許多時候我們都關注自己對他人的感覺：

「我很喜歡他。」

「我覺得他是個很可愛的人。」

「我覺得他很好。」

或者是對方的言語：

「他說他會改變。」

「他說他愛我。」

「他說是我想太多。」

Blablabla⋯⋯但事實上，我們都放錯重點了！最重要最需要好好觀察的，是「對方帶給你的感覺」。是讓你感覺美好還是讓你感覺渺小？是讓你更愛自己了還是認為自己一文不值？

能量是騙不了人的，我們的身體和心靈都知道，但大腦會跑出來亂攪和。我有一位摯友因為在感情裡受傷之後開始看心理諮商，其中她提到當時的約會對象總讓她感覺不安，然而她還覺得是自己的錯。諮商師一語驚醒夢中人：「妳全身上下的直覺都在告訴妳事情不對勁，為什麼妳不相信它？」結果摯友恍然大悟這些日子以來都在矇騙她真實的感受，最後終於離開錯的人展開屬於自己的幸福人生。

如何知道他是對的人？

首先，在一段關係裡，問自己：

在他身邊你是否感到安全？

你是否感到自在？

你是否喜歡跟他在一起的自己？

你是否認為這個世界，

因為有他的存在而變得更美好？

你是否感覺被愛？

你是否因為這段而成為一個更好的人？

關注你在他身邊時的「感覺」。

如果相反地，他讓你感覺患得患失、不確定、或者在言語上貶低你、讓你變得沒自信；如果他讓你感覺空洞、不安全、懷疑、猜忌、甚至漸漸的你開始不喜歡自己⋯⋯

親愛的，這真的是你要的感情嗎？與其在別人身上苦苦等待，不如主動創造。你相信自己的直覺、明白自己的價值，你要對自己好，你值得每天醒來都感到幸福快樂，你值得被好好對待。

記得，愛你的人，不會讓你猜。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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