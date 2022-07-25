【愛傳媒楊秉儒專欄】7月24日經過台北市中山區民權東路與林森北路交叉路口的人行天橋旁，發現天橋各入口都已經被封閉，並且貼上台北市政府的告示。我想，在不久的將來，這座陪伴我走過50多年人生歲月的人行天橋應該也會被拆除了吧！

當年政府為了行人的用路安全，而且在民權東路與林森北路上，同時有「中山國小」與「新興國中」上學與放學時間的學童眾多，所以興建了這座人行天橋。當時這個路口是沒有劃設斑馬線的，所有行人都強制必須使用人行天橋通過路口，避免人車爭道發生交通事故。

依稀記得，剛上小學的時候，每次上學、放學，都要邁開步伐，費力的踏著那一階又一階，對小孩子來說像爬山一樣的台階；後來，是要扶著爺爺老邁的身軀，或是牽著奶奶的手，陪著他們走上天橋。

也曾經，左手牽著弟弟，右手牽著妹妹，三個小毛頭就這樣走過天橋到學校對面的「盛大行」買文具，在天橋的步道上，有著童年時期，與同學們在上面嬉鬧奔跑的回憶。

如今，當年的「盛大行」早已消逝，爺爺奶奶也仙逝多年，兒時回憶的點點滴滴，或許在這座人行天橋拆除之後，也只能在夢裡回味了吧！

作者為資深媒體人

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